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Станислав Еремин: Блатт очень хотел выиграть у ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Станислав Еремин прокомментировал поражение армейцев от «Дарушафаки» (83:91), которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.

«Не стоит удивляться поражению ЦСКА в Турции. В составе армейцев играют живые люди, а не роботы. Из-за изменения формата Евролиги в этом году у топовых европейских команд очень насыщенный календарь, поэтому функциональный спад рано или поздно должен был наступить.

Блатт очень хотел выиграть у ЦСКА, это было видно по его поведению, — продолжил Еремин. — Настрой у игроков «Дарушафаки» был запредельный, они вышли на этот матч, как на последний бой», – приводят «Известия» слова Еремина.

Добавим, что несмотря на поражение ЦСКА продолжает единолично лидировать в Евролиге.

В пятницу в следующем матче в Евролиге 18 ноября ЦСКА сыграет с «Жальгирисом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Дарушафака»

Матч

Дарушафака - ЦСКА - 91:83

Состав

Дарушафака: Андерсон (20), Ванамэйкер (18), Клиберн (14), Морман (11)

ЦСКА: Де Коло (17), Хиггинс (17), Теодосич (15), Хайнс (11)

Место и дата

16 ноября 20:15, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция

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