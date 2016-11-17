Станислав Еремин: Блатт очень хотел выиграть у ЦСКА
Бывший главный тренер
ЦСКА Станислав Еремин прокомментировал поражение армейцев от «Дарушафаки» (83:91),
которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.
«Не стоит удивляться поражению ЦСКА в Турции. В составе армейцев играют живые люди, а не роботы. Из-за изменения формата Евролиги в этом году у топовых европейских команд очень насыщенный календарь, поэтому функциональный спад рано или поздно должен был наступить.
Блатт очень хотел выиграть у ЦСКА, это было видно по его поведению, — продолжил Еремин. — Настрой у игроков «Дарушафаки» был запредельный, они вышли на этот матч, как на последний бой», – приводят «Известия» слова Еремина.
Добавим, что несмотря на поражение ЦСКА продолжает единолично лидировать в Евролиге.
В пятницу в следующем матче в Евролиге 18 ноября ЦСКА сыграет с «Жальгирисом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Дарушафака»
Матч
Дарушафака - ЦСКА - 91:83
Состав
Дарушафака: Андерсон (20), Ванамэйкер (18), Клиберн (14), Морман (11)
ЦСКА: Де Коло (17), Хиггинс (17), Теодосич (15), Хайнс (11)
Место и дата
16 ноября 20:15, Абди Ипекчи, Онлайн-трансляция