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Демид Момот: Олимпийский статус самбо был бы колоссальным продвижением этого вида спорта

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент федерации тхэквондо Петербурга Демид Момот поделился мнением о развитии боевых видов спорта в России.

- Сегодня тхэквондо в Петербурге занимается около девяти тысяч человек. Самбо - в районе четырех, и это - большой прорыв.

- Что нужно сделать, чтобы больше детей занимались самбо?
- Нужны технические условия и специализированные залы.

- У нас достаточное количество квалифицированных преподавателей?
- Конечно, нет. Квалифицированных преподавателей вообще мало.

- Идет борьба за то, чтобы самбо получило олимпийский статус. Это даст толчок в развитии?
- Конечно, это было бы колоссальным продвижением вида спорта. Я до сих пор не могу понять, кто принял решение на Олимпиаде-80 включить вместо самбо хоккей на траве. Кто-нибудь из вас играл в хоккей на траве?

- С чего нужно начать государству, чтобы начать процесс введения единоборств в физическое воспитание?
- Наверное, нужна какая-то законодательная инициатива. У нас в правительстве есть Николай Сергеевич Валуев, например. Прекрасный спортсмен, пришел в профессиональный бокс не с улицы, а из легкой атлетики. Таких людей и надо инициировать. Очень большое значение имеют средства массовой информации, надо создавать общественное мнение, - приводит слова Момота корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира по самбо прошел с 10 по 14 ноября в Болгарии.  В командных зачетах среди мужчин, женщин и по боевому самбо сборная России заняла первые места. В девяти весовых категориях российские спортсмены завоевали 19 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.

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