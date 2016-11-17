Боец UFC Рой Нельсон дисквалифицирован на девять месяцев за удар судьи
Известному американскому бойцу ММА Рою Нельсону, который выступает в UFC, наложили дисквалификацию сроком на девять месяцев.
Такое решение вынес бразильский мировой суд за поведение спортсмена после турнира UFC Fight Night 95, который состоялся 24 сентября в Бразилии.
После поединка с Антонио Силвой, Рой ударил рефери Джона Маккарти. По мнению Нельсона, судья слишком поздно остановил поединок. Помимо дисквалификации, боец заплатит штраф в размере 24 тысяч долларов. Если Рой публично принесет извинения Маккарти, то срок отстранения составит шесть месяцев и штраф 14 тысяч долларов.
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