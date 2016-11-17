Гол Шумакова принес «Сибири» победу над «Адмиралом»
«Адмирал» дома уступил «Сибири» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Единственную шайбу забросил во втором периоде нападающий гостей Сергей Шумаков.
Команда из Владивостока занимает на данный момент шестое место в Восточной конференции, новосибирцы идут восьмыми.
19 ноября «Адмирал» примет «Авангард», а «Сибирь» в тот же день встретится в гостях с «Куньлунем».
Матч
Адмирал - Сибирь - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Шумаков (Санников, Окулов), 36:00 (0:1). Мишарин 59:59 (0:2).
Место и дата
17 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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