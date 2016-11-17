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Гол Шумакова принес «Сибири» победу над «Адмиралом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Адмирал» дома уступил «Сибири» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу забросил во втором периоде нападающий гостей Сергей Шумаков.

Команда из Владивостока занимает на данный момент шестое место в Восточной конференции, новосибирцы идут восьмыми.

19 ноября «Адмирал» примет «Авангард», а «Сибирь» в тот же день встретится в гостях с «Куньлунем».  

Матч

Адмирал - Сибирь - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Шумаков (Санников, Окулов), 36:00 (0:1). Мишарин 59:59 (0:2).

Место и дата

17 ноября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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