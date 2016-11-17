Футболисты ЦСКА отправились в Тулу на автобусе
Футболисты ЦСКА отправились в Тулу на 14-го тура РФПЛ с «Арсеналом» на автобусе, сообщает официальный твиттер армейцев.
Отправляемся в Тулу на автобусе! #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/tm5SS99oXo— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 ноября 2016 г.
Матч состоится завтра в 19:00 мск. После 13 туров армейцы занимают четвертое место в чемпионате России, «Арсенал» расположился на 14-й строчке.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция
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