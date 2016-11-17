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Арсен Венгер: Не стоит превращать матч «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» в противостояние Венгер – Моуринью

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура АПЛ.

«Жозе будет бороться за свою команду, а я – за свою. Это вполне нормально. Вы должны рассматривать эту игру, как матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», а не превращать эту встречу в борьбу между мной и Моуринью. На поле играют команды, не забывайте.

Конечно, в истории «Арсенала» были судьбоносные победы на «Олд Траффорд», но этот матч станет просто очередной игрой в чемпионате Англии. Конечно, мы хотим его выиграть, чтобы укрепить свои позиции. Для «Арсенала» эта встреча станет некой перезагрузкой. Мы хотим начать все с нуля и продолжать выигрывать», – цитирует наставника «пушкарей» Goal.

Напомним, «канониры» встретятся с «Манчестер Юнайтед» 19 ноября на стадионе «Олд Траффорд».


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