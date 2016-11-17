Смольников, Данни и Файзулин вернутся к тренировкам с «Зенитом» в январе

«Зенит» провел тренировку в рамках подготовки к матчу чемпионата России против «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты, вызванные в национальные сборные, вернулись в расположение команды. Жулиано вернется в Петербург сегодня вечером.

Александр Кокорин, Юрий Жирков и Аксель Витсель провели серию беговых упражнений и отправились заниматься в тренажерный зал. Олег Шатов продолжил восстановление по индивидуальной программе после травмы, полученной в матче в «Дандолком». Александр Рязанцев перенес операцию на приводящей мышце, ожидаемый срок восстановления составляет шесть недель. Кроме того, Павлу Могилевцу проводится диагностика воспалившегося из-за нагрузок колена.

Возвращение Игоря Смольникова, Данни и Виктора Файзулина к тренировкам ожидается в январе.

Остальные игроки провели полноценную тренировку, которая началась с беговой работы и продолжилась упражнениями на удержание мяча и отработкой взаимодействий на поле.

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится 20 ноября в 19:30 мск.