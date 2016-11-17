Дэвид Блатт: В ближайшие два года в НБА не вернусь

Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт рассказал как провел время после отставки из «Кливленда» и высказался о своем возможном возвращении в НБА.

«Я дал свое слово владельцам «Дарушафаки», что проведу в клубе следующие два года. Свое слово я нарушать не намерен, так что в ближайшие два сезона речи о возвращении в НБА не идет.

До конца (прошлого) сезона я оставался в США, чтобы провести интервью с руководителями клубов НБА. У меня было три варианта по работе главным тренером, но ни один не выгорел, так что я мог получить только работу ассистента. Мне это было неинтересно, потому что я главный тренер, поэтому я с удовольствием принял отличное предложение от «Дарушафаки» и вернулся в Европу. И я счастлив, что вернулся, вы же знаете, как я люблю Европу», – сказал Блатт в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, Блатт возглавлял «Кливленд» с 20 июня 2014 года по 22 января 2016 года.

В среду «Дарушафака» нанесла первое поражение ЦСКА в Евролиге в нынешнем сезоне.