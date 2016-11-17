Африканский защитник «Амкара» готовится к матчу со «Спартаком» в клубных валенках (фото)
«Амкар» готовится к матчу 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» на открытом воздухе, несмотря на установившуюся на Урале морозную погоду.
Гвинейский защитник команды Секу Конде проводил тренировку в валенках с логотипом клуба, сообщает официальный твиттер пермяков.
Встреча «Спартак» - «Амкаром» начнется в воскресенье на «Арене Открытие» в 17:00 мск.
Амкар продолжает готовиться к матчу со "Спартаком" в условиях сверхнизких температур. Секу Конде выдали специальные клубные валенки @rfpl pic.twitter.com/lGyg3hLxOF— FC Amkar (@fc_amkar) 17 ноября 2016 г.
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