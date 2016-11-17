Африканский защитник «Амкара» готовится к матчу со «Спартаком» в клубных валенках (фото)

Вадим Тюльпанов: Проблема с выкатным полем на стадионе в Петербурге – штатная. Она будет решена в течение месяца

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ заявил, что проблема с полем на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге скоро будет решена.