У стадиона в Петербурге еще есть шанс быстро пройти экспертизу

Строящийся в Санкт-Петербурге стадион на Крестовском острове все еще может успеть пройти государственную экспертизу и получить экспертное заключение до начала главных турниров 2017 года. Об этом «Советскому спорту» рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов во время пресс-подхода с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем в рамках II Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы, которое проходит сегодня в Москве.



«Если заявители успеют получить все необходимые согласования, есть вероятность того, что они могут пройти экспертизу достаточно быстро», - пояснил Игорь Манылов.

Отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта» Игорь Манылов также подтвердил, что недавнее расторжение контракта между правительством города и Главгосэкспертизой носит технический характер и было проведено по инициативе Комитета по строительству Санкт-Петербурга: «Заявителям необходимо согласовать проект в других ведомствах, в частности, в силовых, и к моменту проведения государственной экспертизы эти согласования еще не были получены».

Источник «Советского спорта» в экспертном сообществе заметил, что вопрос был не только в согласовании с силовиками, но и в необходимости устранить замечания по качеству проекта - в частности, по решениям, предусматривающим конструктивную надежность стадиона. «Возможность успеть еще есть, - сказал источник. - Но все зависит и от наличия всех согласований, и от качества проектной документации».

Напомним, что 15 ноября по соглашению сторон был расторгнут контракт между Комитетом по строительству администрации Санкт-Петербурга и Главгосэкспертизой России на проведение государственной экспертизы проектной документации стадиона. Теперь для завершения строительства и получения всех документов, необходимых для эксплуатации стадиона, необходимо заново пройти процедуру рассмотрения проектной документации, что по закону может занять до 60 дней. Тем временем, пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, курирующего строительство, заявила, что стадион будет передан «Зениту» в январе 2017. Стадион на Крестовском должен принять матчи чемпионата России-2016/17, Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.