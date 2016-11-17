Александр Рязанцев: Желания уходить из «Зенита» у меня нет

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, получивший травму приводящей мышцы бедра, рассказал о состоянии здоровья.

- Неделю назад мне сделали операцию. В данный момент прохожу восстановление в Петербурге. К тренировкам пока не приступал. Еще неделю у меня легкий режим, потом буду снимать швы, и только тогда будет понятно, как скоро смогу принять участие в работе с командой. До зимних сборов точно восстановлюсь.

Желания уходить из «Зенита» у меня нет. Хочется играть в футбол, сделаю для этого все. Будет это в «Зените» или нет - посмотрим. Луческу нужны все футболисты, которые есть в команде. Меня он ждет так же, как и других травмированных - Игоря Смольникова, Виктора Файзулина и Мигеля Данни, - цитирует Рязанцева «Спорт день за днем».

30-летний Рязанцев в текущем сезоне не провел ни одного матча за «Зенит». Футболист перешел в питерский клуб в 2014 году. В сезоне-2015/16 Рязанцев выступал за «Урал» на правах аренды.