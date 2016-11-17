КХЛ предупредила «Ак Барс» из-за поведения фанатов после матча с «Салаватом Юлаевым»
КХЛ вынесла «Ак Барсу» строгое предупреждение из-за поведения фанатов казанского клуба после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4), которые скандировали оскорбительные выражения в адрес судей встречи.
«По окончании матча «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 12 ноября 2016 года на трибунах «Уфа-Арены» было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении со стороны болельщиков казанского клуба, которые допускали скандирования оскорбительного и провокационного характера в адрес судей матча. Поскольку данные нарушения были допущены болельщиками по завершении игры, хоккейному клубу «Ак Барс» было вынесено строгое предупреждение. В случае повторения подобных нарушений на клуб будут наложены санкции согласно п.49.1 и п.49.4.1 статьи 31 Дисциплинарного регламента КХЛ», - цитирует «БИЗНЕС-Online» сообщение пресс-службы лиги.