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Александр Лукашенко: Сборные России и Белоруссии заслуживают сами знаете чего

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что игра футбольных сборных России и Белоруссии в преддверии чемпионата мира 2018 года не заслуживает положительных оценок.

- Что касается футболистов наших и ваших - не хочу грубо говорить, но они заслуживают сами знаете чего. Особенно российские - страна такие средства вкладывает, и я уже за вас болею: нас на чемпионате мира не будет, это стопроцентно. 

Я болею за вас, чтобы не стыдно было россиянам, чтобы хотя бы групповой турнир прошли. Будем болеть за российскую команду, хотя, пока, вы видите, радоваться нечему. Футболисты за год-два, за пятилетку не появляются, и суперкоманду за это время создать невозможно, - цитирует Лукашенко «Интерфакс». 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.   

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