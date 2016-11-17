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Виталий «V1lat» Волочай: «Virtus.pro – один из основных претендентов на победу на The Boston Major»

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Комментатором Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай оценил шансы команды Virtus.pro на предстоящем турнире The Boston Major.

Об этом Виталий написал в своем Twitter-аккаунте. 


LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.

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