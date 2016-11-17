Виталий «V1lat» Волочай: «Virtus.pro – один из основных претендентов на победу на The Boston Major»
Комментатором Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай оценил шансы команды Virtus.pro на предстоящем турнире The Boston Major.
Об этом Виталий написал в своем Twitter-аккаунте.
Виртус про в нынешнем составе - один из основных претендентов на победу на #BostonMajor— Vitalii Volochai (@v1lat) 16 ноября 2016 г.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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