Андрей Дикань: В «Спартаке» была какая-то раздраженность из-за мелочей

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Дикань вспомнил о времени, проведенном в стане красно-белых.

– Разные тренеры «Спартака» рассказывали или намекали, что в их работу постоянно вмешивались «сверху», были какие-то интриги. Игроки это замечали?



– Мы этого давления не чувствовали. Могли предполагать, но это точно не мешало нам играть в футбол. Все-таки играют футболисты, а не главный тренер, не президент и не генеральный директор. Все в головах и ногах игроков, именно они делают результат. Тренеры и руководители – это те люди, которые направляют, подсказывают и помогают. Поэтому я думаю, что не хватало чего-то в коллективе. Была какая-то раздраженность из-за мелочей. Не могу сказать, что была какая-то враждебная ситуация. Где-то кто-то на кого-то обижался, кому-то что-то не нравилось, а это все сказывается на результате. Должна быть команда единомышленников. Даже если кто-то ошибается, то это должно восприниматься не со злобой и не с пренебрежением, а с пониманием. Мы на этом строим свою работу здесь. Видим, что за два с половиной месяца мы создали коллектив, который грызет землю друг за друга. Если есть какие-то течения, которые нам не нравятся, то мы пытаемся сразу устранить и заставить детей, если моих парней можно так назвать, делать правильно. Правильно для жизни. Ошибки в футболе – да, но они учатся. Мы же учим их жизни, чтобы они смогли перейти из детского футбола во взрослый во всеоружии. И чтобы это оружие было правильным, – сказал Дикань в интервью LiveSport.Ru.

Напомним, Дикань выступал за красно-белых с 2010 по 2014 гг. и выиграл за это время вместе с командой серебро чемпионата России (2011/2012).



