Демид Момот: Тренерам сборной России по тхэквондо надо внимательнее работать, а не почивать на лаврах

Президент федерации тхэквондо Петербурга Демид Момот в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении сборной России на Олимпиаде-2016.

- Есть официальная точка зрения министерства спорта. Виталий Леонтьевич Мутко оценил выступление сборной России как удовлетворительное. Моя личная оценка все-таки несколько отличается. Я сравниваю выступление в этом году с выступлением в Лондоне, где было четыре участника и две бронзовых медали. В этом году было четыре участника и одна медаль, но серебряная. Вообще, план у сборной команды был две медали - бронза и серебро. Поэтому, на мой взгляд, серебро - хороший результат, и Денисенко - выдающийся спортсмен, но я считаю, это недоработка тренеров, что он не стал чемпионом Олимпиады. У него были все шансы для этого.

- Кто мог бы принести вторую медаль в копилку сборной?

- У нас есть прекрасные спортсмены. Это Барышникова, Иванова, Гаун. Каждый из них имел шансы получить олимпийские медали. Иванова в последний момент не смогла получить лицензию, но сейчас с успехом выиграла чемпионат России, который состоялся в прошлые выходные. А тренерам сборной надо более внимательно работать, а не почивать на лаврах.

- Какова нынешняя финансовая ситуация в российском тхэквондо?

- Я затрудняюсь сказать о финансовой ситуации, это вопрос к президенту союза тхэквондо России. В Петербурге я могу сказать, что мы в этом году вывезли сборную команду на два сбора, в Иран и Корею. Мы принимаем участие во всех крупнейших международных стартах, и в этом большая помощь и заслуга, помимо тренерского штаба, комитета по физкультуре и спорту, потому что у нас практически нет спонсоров. Всю работу мы осуществляем при поддержке спорткомитета и наших крупнейших спортивных школ.

- Планируется ли в России и Петербурге проведение крупных соревнований - чемпионата мира или Европы?

- В России планируется чемпионат Европы в 2018 году, недавно обсуждался вопрос, может быть, принять в России кубок мира по тхэквондо. В Петербурге есть опыт - мы проводили в 2010 году чемпионат Европы и чемпионат мира по пара-тхэквондо. У нас есть профессиональные люди, серьезный менеджмент, судейская коллегия, но нет одного - спонсорской помощи, а у бюджета нет таких средств, - сказал Момот корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России по тхэквондо завоевала серебряную медаль. В весовой категории до 68 кг Алексей Денисенко уступил иорданцу Ахмаду Абугаушу.