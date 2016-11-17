Миланов сможет принять участие в игре с «Арсеналом»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что футболист Георгий Миланов сможет принять участие в игре 14-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

- Миланов отправился на игру в Тулу вместе с командой. Проведенное дополнительное медицинское обследование не выявило причин, по которым игроку нельзя участвовать в предстоящей игре, - сказал Керимов.

Миланов получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Белоруссии (1:0). На 54-й минуте Миланова заменил Ивайло Чочиев. Отметим, что полузащитник московских армейцев не смог покинуть поле самостоятельно – его вынесли врачи на носилках.

Матч «Арсенал» - ЦСКА состоится завтра в 19:00 мск.

