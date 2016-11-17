Футболисты «Томи» не получали зарплату с июня

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что футболисты и персонал клуба не получают зарплату с июня.

- Люди пришли в команду, не получили ни одной зарплаты, пришли игроки в июле-августе, а у клуба задолженности, - сказал Кудряшов в интервью «Р-Спорт». - Последнюю зарплату выплачивали за май месяц. Игроки, которые в «Томи» были до этого, получали еще и за июнь, так оно и есть. К сожалению, пока никаких шагов к ликвидации задолженности не происходит. Такая же ситуация с персоналом клуба.

Напомним, что «Томь» после 13 туров занимает 15-е место в чемпионате России. В активе команды 8 очков.