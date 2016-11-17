Гендиректор «Лады»: Не удивлюсь, если завтра сообщат, что наша команда переезжает в Лондон

Генеральный директор клуба КХЛ Владимир Вдовин опроверг сообщения СМИ, что Артис Аболс будет смещен с поста главного тренера команды.

«Хотелось бы отметить, что в последнее время чувствуем пристальное внимание к «Ладе» со стороны прессы. Не удивлюсь, если завтра где-то появится информация о том, что «Лада» переезжает играть в Лондон…Команда под руководством Артиса Аболса продолжает работать в обычном режиме - впереди у нас выездной матч с «Нефтехимиком». Мы благодарны тренерскому штабу, хоккеистам за профессионализм, с которым они относятся к делу, несмотря на возникшие у клуба финансовые трудности», - цитирует Вдовина официальный сайт волжан.

Аболс был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лады» в сентябре 2015 года, а в ноябре утвержден в этой должности. В этом сезоне тольяттинский клуб после 30 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 11-е место в Восточной конференции.