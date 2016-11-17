ЦСКА обыграл «Арсенал» в первенстве молодежных команд
«Арсенал» дома уступил ЦСКА (0:2) в 14-м туре молодежного первенства России.
Счет на 33-й минуте открыл нападающий гостей Тимур Жемалетдинов. Во втором тайме Александр Станисавлевич удвоил преимущество красно-синих.
Армейцы с 34 очками продолжают лидировать в турнирной таблице, «канониры» с 7 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 25 ноября примет «Рубин», а «Арсенал» в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».
Матч
Арсенал (мол) - ЦСКА (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Жамалетдинов 33 (0:1). Станисавлевич 64 (0:2).
Состав
Арсенал (мол): Березин, Доронин, Борисов, Рукас (Осипов, 46), Норматов, Айдов (Клементьев, 46), Потапов (Изотов, 46), Аджоев (Лукив, 60), Голуб, Максумов, Аппаев (Мингазов, 75)
ЦСКА (мол): Овчинников, Станисавлевич, Алибеков, Кривулькин, Маклаков (Аванесян, 90), Олейников (Неплюев, 88), Леонов, Хосонов (Титов, 75), Кучаев (Анисимов, 86), Пухов (Тикнизян, 84), Жамалетдинов (Ферапонтов, 82)
Предупреждения:
Аджоев, 20 - Кривулькин, 53; Кучаев, 67; Хосонов, 69
Судья:
Максим Перезва (Россия)
Место и дата
17 ноября 14:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция