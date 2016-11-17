Арсен Венгер: Обсудим с Санчесом его участие в игре с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о физическом состоянии полузащитника Алексиса Санчеса, который находясь в расположении сборной Чили получил травму. По словам специалиста, футболист может принять участие в матче 12-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Мы не знали, выйдет ли Санчес в игре со сборной Уругвая. В конечном итоге, тренерский штаб национальной команды решил выпустить его на поле. Они держали нас в курсе, и, по их словам, Алексис находился в хорошей форме. Завтра мы обсудим его участие в игре с «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что он будет рисковать, если появится в основе, но мне все равно нужно обсудить с ним этот вопрос. Все зависит от его состояния.

Понимаю этого игрока, ведь он хочет помочь сборной Чили квалифицироваться на чемпионат мира в России. Мы, в свою очередь, доверяем медицинскому штабу его команды», – цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».

Напомним, «канониры» встретятся с «Манчестер Юнайтед» 19 ноября на стадионе «Олд Траффорд». В нынешнем сезоне Санчес провел на клубном уровне 18 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.



