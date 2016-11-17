Дмитрий Пирог: Бой Ковалева и Уорда станет противостоянием России и США

Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог поделился ожиданиями в преддверии боя Сергея Ковалева с Андре Уордом.

- Очень интересный бой для всех любителей бокса, граждан нашей страны: все-таки будет противостояние Россия - США. Сергей - мой друг, мы с ним общаемся. И, конечно, я буду за него болеть. Дай бог, чтобы он выиграл. Если ему удастся победить, то он сделает то, что никто в России не делал среди боксеров-профессионалов.

Со своей стороны я бы отметил, что процентное соотношение сил в этом бою будет 50 на 50, потому что Уорд - очень непростой боксер оборонительного плана. А все мы знаем, что если встречаются два боксера высокого уровня: один - атакующего плана, другой - оборонительного, то шансы на победу выше у того, кто действует от защиты, - цитирует Пирога «Газета.Ru».

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.