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Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудут

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан «красных дьяволов» устроил пьянку перед товарищеским матчем с командой Испании и был исключен из сборной за этот поступок.

«Это поколение игроков – самое профессиональное в истории футбола. Лучше никогда не было. Легенды пили и курили, как черти, но на поле показывали выдающийся футбол. Уверен, через две недели все об этом забудут», – цитирует наставника «красных» Goal.

Позже и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Руни был отправлен в расположение «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. 

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