Даниил Квят: Сезон прошел очень плохо, но это такой небольшой спад в карьере

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят оценил то, как сложился для него нынешний сезон, по ходу которого он был переведен в итальянскую команду из «Ред Булла».

«Сезон прошел очень плохо, неудачно. Все складывалось не так, как нужно было мне, как гонщику. Но это был просто такой период, небольшой спад в карьере.

«Торо Россо» знает мой подход к работе, и они очень довольны. Я думаю, что все останется на своих местах, я буду выполнять свою работу так же, как я это делал раньше. Я думаю, все придет», – приводит «Р-Спорт» слова Квята.

Напомним, после четвертого этапа «Гран-при России» «Ред Булл» перевел Квята в «Торо Россо».

В нынешнем сезоне Квят набрал 25 очков и занимает 14-е место в личном зачете пилотов.