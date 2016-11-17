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Андронов будет комментировать матч «Боруссия» Д – «Бавария» на украинском канале «Спорт 2»

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Российский спортивный комментатор Алексей Андронов будет работать на матче чемпионата Германии между «Боруссией» (Дортмунд) и «Баварией» Он прокомментирует его на украинском телеканале «Спорт 2».

Телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2» производит телекомпания «Поверхность ТВ». Каналы вещают не только на Украину, но и на страны СНГ: Белоруссию, Молдавию, Казахстан. На Украину вещание ведется на украинском и русском языках, на остальные страны – на русском. Каналы показывают бундеслигу, российскую премьер-лигу и чемпионат Голландии.

Отметим, что Андронов в 2008 году уже работал на каналах «Спорт 1» и «Спорт 2» - он комментировал матчи Евро-2008. После отстранения от работы на «Матч ТВ» он работает спортивным обозревателем телеканала «Дождь».

Матч «Боруссия» - «Бавария» состоится 19 ноября. Начало в 20:30 по Москве.

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