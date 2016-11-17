Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса России
На отчетно-выборной
конференции Федерации бокса России сегодня президентом был избран Эдуард
Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.
Необходимый кворум был набран, поскольку на конференции присутствовали 45 из максимального количества 88 делегатов.
Один из четырех кандидатов в президенты Сергей Данилов взял самоотвод, поэтому в выборах участвовали Хусаинов, Евгений Муров и Леонид Котляр.
Хусаинов получил 39 голосов, Муров – три, Котляр – ни одного.
Напомним, что исполком федерации во вторник принял решение перенести конференцию с 17 ноября на 1 февраля, однако делегаты собрались в первоначально установленную дату, и поскольку кворум был собран, решение конференции можно считать легитимным.
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