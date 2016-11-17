Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса России

На отчетно-выборной конференции Федерации бокса России сегодня президентом был избран Эдуард Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.

Необходимый кворум был набран, поскольку на конференции присутствовали 45 из максимального количества 88 делегатов.

Один из четырех кандидатов в президенты Сергей Данилов взял самоотвод, поэтому в выборах участвовали Хусаинов, Евгений Муров и Леонид Котляр.

Хусаинов получил 39 голосов, Муров – три, Котляр – ни одного.

Напомним, что исполком федерации во вторник принял решение перенести конференцию с 17 ноября на 1 февраля, однако делегаты собрались в первоначально установленную дату, и поскольку кворум был собран, решение конференции можно считать легитимным.