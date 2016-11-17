Экс-защитник сборной Румынии Продан скончался в возрасте 44 лет
Бывший защитник сборной Румынии Даниэль Продан скончался на 45-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Причиной смерти стал сердечный приступ.
Продан известен по выступлениям за «Стяуа», «Атлетико» и «Глазго Рейнджерс».
В составе сборной Румынии он провел 54 матча, в которых забил один мяч. На чемпионате мира-1994 Продан с национальной командой дошел до четвертьфинала.
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