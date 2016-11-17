«Зенит-2» принял участие в Mannequin Challenge (видео)

Владислав Радимов: Кто такой я, и кто такой Луческу? Скажут закрыть «Зенит-2» - закроем

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ против «Шинника».