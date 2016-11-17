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«Зенит-2» принял участие в Mannequin Challenge (видео)

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит-2» участие во флешмобе Mannequin Challenge. Об этом сообщает официальный твиттер «Зенита», публикуя также видео акции.

Mannequin Challenge – флешмоб, распространившийся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. Впервые был замечен в твиттере 27 октября 2016 года. Сопровождается хештегом #MannequinChallenge и рядом музыкальных композиций.

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