«Зенит-2» принял участие в Mannequin Challenge (видео)
«Зенит-2» участие во флешмобе Mannequin Challenge. Об этом сообщает официальный твиттер «Зенита», публикуя также видео акции.
Mannequin Challenge – флешмоб, распространившийся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. Впервые был замечен в твиттере 27 октября 2016 года. Сопровождается хештегом #MannequinChallenge и рядом музыкальных композиций.
Видео дня на «Зенит-ТВ»: команда Радимова приняла участие во флэшмобе Mannequin Challenge.#MannequinChallenge pic.twitter.com/qQHa7rPFHt— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 ноября 2016 г.
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