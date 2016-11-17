Антонио Силва перевесил Штыркова более, чем на 20 кг

18 ноября в Екатеринбурге состоится международный турнир по профессиональному боксу и смешанным единоборствам. Сегодня состоялось взвешивание его участников.

Бокс

Шавкат Рахимов - 58,8 кг / Джерри Кастроверде – 58,14 кг

Марк Урванов – 57,12 кг / Марвин Эскиердо – 57,15 кг

Павел Маликов – 60,1 кг / Карло Магали – 60,15 кг

Михаил Алексеев – 58,88 кг / Миржан Жаксылыков – 58,9 кг

Магомед Курбанов – 69,65 кг / Деннис Лоренте – 69,1 кг

Евгений Чупраков – 58, 84 кг / Джеремайя Накатила – 58,24 кг

Дмитрий Михайленко – 66,35 кг / Брейдис Прескотт – 66,65 кг

ММА

Михаил Рагозин – 93,05 кг / Данияр Зарылбек Уулу – 91,2 кг

Дмитрий Малыхин – 94,35 кг / Кристиан Салманк – 91,2 кг

Иван Штырков – 106,55 кг / Антонио Сильва – 128,7 кг

Турнир будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Боец». Начало в 15:00 по Москве.