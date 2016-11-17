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Леброн Джеймс пожертвовал 2,5 млн долларов на выставку Мохаммеда Али

Источник:  USA TodayКомментарии

По информации издания USA TODAY, нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс пожертвовал 2,5 млн долларов на организацию выставки легендарного американского боксера  Мохаммеда Али.

«Думаю об Али каждый день. Если бы не его страсть, идеалы и ценности, я, возможно, не стал тем, кем сейчас являюсь», – приводит слова баскетболиста USA TODAY.

Отметим, что выставка боксера, который ушел из жизни в 3 июня текущего года, состоится в Национальном музее афроамериканской истории и культуры.

Добавим, что ранее на выставку деньги пожертвовали бывшие баскетболисты Майкл Джордан и Мэджик Джонсон.


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