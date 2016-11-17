Два игрока состава Echo Fox по CS:GO покинули команду

Шахзеб «ShahZaM» Хан и Ронни «ryx» Билицки покинули состав команды Echo Fox по Counter-Strike: Global Offensive.



Об этом игроки сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

Стоит отметить, что организация выпустила заявление, в котором говорится, что игроки состава могут покинуть команду, если они получат предложения от других организаций.

Thanks for everything this year 👍🏻 As for my future, I am not resigning with EF https://t.co/VQmjVrvmUR — Shahzeb Khan (@ShahZaMk) 16 ноября 2016 г.

Learned a lot as a player this year, ready to move on and hopefully find a nice home🙃 — ryx (EchoFox) (@ryxCSGO) 16 ноября 2016 г.

Даниель «Roca» Густаферри и Шон «sgares» Гейрс заявили, что в ближайшее время примут решение касательно своего будущего в команде. Райан «Freakazoid» Абадир сказал, что остается в стане Echo Fox.