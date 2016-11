Два игрока состава Echo Fox по CS:GO покинули команду

Шахзеб «ShahZaM» Хан и Ронни «ryx» Билицки покинули состав команды Echo Fox по Counter-Strike: Global Offensive.



Об этом игроки сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

Стоит отметить, что организация выпустила заявление, в котором говорится, что игроки состава могут покинуть команду, если они получат предложения от других организаций.

Thanks for everything this year 👍🏻 As for my future, I am not resigning with EF https://t.co/VQmjVrvmUR