Владимир Васильев: Мы создаем полноценный гоночный комплекс под Петербургом

Обладатель Кубка мира FIA по ралли-рейдам, участник «Дакара» и чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев рассказал о строительстве гоночной трассы под Санкт-Петербургом.

- Владимир, не могли бы вы приоткрыть завесу тайны и рассказать о проекте гоночной трассы в Игоре?

- Да, действительно, мы вовсю реализуем этот проект. Мастер-план нам сделал Герман Тильке. У нас было несколько идей по месту строительства трассы. Сперва мы хотели сделать небольшой проект в Карелии, а потом уже подумать об Игоре.

Мы построили трассу в Сортавале для мотокросса, багги и джипов. В этом гоночном крае теперь есть своя трасса – то, чего раньше не было. Там есть самые разные дороги для ралли, а теперь появилась возможность поездить и потренироваться на багги и рейдовых машинах.

В Игоре же мы создаем полноценный гоночный комплекс – асфальтовое кольцо, трасса для ралли-кросса, парная трасса а-ля «Гонка чемпионов», а также будут созданы условия для проведения ралли-спринтов и соревнований по дрифту. В общем, в итоге комплекс будет охватывать все возможные автомобильные состязания, - цитирует Васильева Autosport.

Отметим, что Васильев возглавляет проект по созданию нового автодрома.