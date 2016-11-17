Владимир Васильев: Мы создаем полноценный гоночный комплекс под Петербургом
Обладатель Кубка мира FIA по ралли-рейдам, участник «Дакара» и чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев рассказал о строительстве гоночной трассы под Санкт-Петербургом.
- Владимир, не могли бы вы
приоткрыть завесу тайны и рассказать о проекте гоночной трассы в Игоре?
- Да,
действительно, мы вовсю реализуем этот проект. Мастер-план нам сделал Герман
Тильке. У нас было несколько идей по месту строительства трассы. Сперва мы
хотели сделать небольшой проект в Карелии, а потом уже подумать об Игоре.
Мы построили трассу в Сортавале
для мотокросса, багги и джипов. В этом гоночном крае теперь есть своя трасса –
то, чего раньше не было. Там есть самые разные дороги для ралли, а теперь
появилась возможность поездить и потренироваться на багги и рейдовых машинах.
В Игоре же мы создаем
полноценный гоночный комплекс – асфальтовое кольцо, трасса для ралли-кросса,
парная трасса а-ля «Гонка чемпионов», а также будут созданы условия для
проведения ралли-спринтов и соревнований по дрифту. В общем, в итоге комплекс
будет охватывать все возможные автомобильные состязания, - цитирует Васильева Autosport.
Отметим, что Васильев возглавляет
проект по созданию нового автодрома.