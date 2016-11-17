Иван Новосельцев: Готов сыграть с «Крыльями»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, испытывавший проблемы со здоровьем, сообщил, как он себя чувствует.

- У меня была травма, и в сборной я начал полноценно тренироваться, - сказал игрок. - Сейчас чувствую себя хорошо.

- Матч против «Крыльев Советов» пропустят Нету и Кришито из-за дисквалификаций, соответственно в обороне будет не так много вариантов. Насколько вы готовы сыграть?

- Я себя чувствую хорошо и готов выйти на поле.

Встреча 14-го тура РФПЛ «Зенит» - «Крылья Советов» начнется в Петербурге в воскресенье в 19:30 мск.



