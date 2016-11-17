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Даниил Квят: Формула-1 стала скучной? Там, где я, очень даже не скучно

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос о том, почему Формула-1 стала скучной. Он отметил, что его участие делает гонки более интересными.

«Там, где я, очень даже не скучно, особенно на первых двух-трех кругах гонки. Конечно, я бы хотел, что-то сделать с доминированием Merсedes, но, к сожалению, не могу. Никогда нельзя забывать про мнение болельщиков, им может стать скучно, а это страшнее.

Гонщик никогда не разлюбит гоняться, а фанат просто перестанет интересоваться Формулой-1, поэтому надо найти баланс и вовремя остановиться с придумыванием новых правил», - цитирует Квята Autosport.

Напомним, после Гран-при России «Ред Булл» перевел Квята в «Торо Россо». В нынешнем сезоне Даниил Квят занимает 14-е место, имея в активе 25 очков.

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