Братья Брайаны обыграли Хьюи и Мирного на Итоговом турнире АТР

На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) продолжается групповая стадия в парном разряде. Американцы Боб и Майк Брайаны одержали вторую победу в трех матчах.

Братья Брайаны в третьем туре обыграли пару Трет Хьюи (Филиппины)/Максим Мирный (Белоруссия) . Итоговый счет матча – 6:4, 6:4. Матч продолжался 59 минут. Брайаны сделали шесть эйсов против одного у соперника и совершили три двойные ошибки (у Хьюи и Мирного одна).

Брайаны с двумя победами в трех матчах занимают второе место в своей группе. Хьюи и Мирный проиграли все три матча и заняли последнее место.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Парный разряд

Группа «Эдберг/Яррид»

3-й тур