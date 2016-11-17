Братья Брайаны обыграли Хьюи и Мирного на Итоговом турнире АТР
На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) продолжается групповая стадия в парном разряде. Американцы Боб и Майк Брайаны одержали вторую победу в трех матчах.
Братья Брайаны в третьем туре обыграли пару Трет Хьюи (Филиппины)/Максим Мирный (Белоруссия) . Итоговый счет матча – 6:4, 6:4. Матч продолжался 59 минут. Брайаны сделали шесть эйсов против одного у соперника и совершили три двойные ошибки (у Хьюи и Мирного одна).
Брайаны с двумя победами в трех матчах занимают второе место в своей группе. Хьюи и Мирный проиграли все три матча и заняли последнее место.
Итоговый турнир АТР
3-й тур
Матч
Брайан Б./Брайан М. (США) - Хьюи/Мирный () - 6:4, 6:4
Место и дата
17 ноября 15:10, , Онлайн-трансляция