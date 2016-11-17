«Арсенал» нацелился на форварда «Норшеллана»

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения нападающего датского «Норшеллана» Маркуса Ингвартсена, сообщает Mirror.

20-летний форвард считается одним из самых многообещающих игроков Европы. В этом сезоне он в 17 матчах во всех турнирах забил 9 мячей.

Ингвартсен, получивший прозвище «Датский Индзаги», связан контрактом с «Норшелланом» до лета 2018 года.

«Арсенал» - не единственный клуб, интересующийся форвардом. По сообщению СМИ, его не прочь видеть у себя такие клубы, как «Эвертон», «Вердер», «Ницца», ПСВ.





