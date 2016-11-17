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«Рубин» обыграл «Ростов» в матче молодежных команды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».

В составе победителей отличились Андрей Миронов и Артур Алукаев. У «Ростова» на последних минутах один мяч отыграл Дмитрий Скопинцев.

«Рубин» набрал 23 очка и занимает пятое место. У «Ростова» 19 очков и восьмое место.

Молодежное первенство

14-й тур

Матч

Рубин (мол) - Ростов (мол) - 2:1 (0:0)

Голы

Миронов 59 (1:0). Алукаев 77 (2:0). Скопинцев 90 (2:1).

Состав

Рубин (мол): Акмурзин, Доронин, Михайлов, Шабанов, Кулалаев, Миронов, Джалилов (Сафеев, 84), Махатадзе (Алукаев, 68), Голдобин (Ковалик, 76), Арутюнян (Шарафеев, 46), Макеев (Каменщиков, 60)

Ростов (мол): Гошев, Скопинцев, Ярошенко (Захаров, 65), Кондрюков (Забродин, 65), Ходунов (Соловьёв, ), Шаповалов, Соболь, Сиденко, Христис, Тананеев, Нескоромный (Вебер, 72)

Предупреждения:

Доронин, 26 - Сиденко, 16; Кондрюков, 58; Шаповалов, 65; Вебер, 75

Удаления:

Доронин, 82 - нет

Судья:

Дмитрий Матвеев (Россия)

Место и дата

17 ноября 15:00, Рубин, Онлайн-трансляция

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