«Рубин» обыграл «Ростов» в матче молодежных команды

читайте также

Молодежное первенство. 14-й тур. «Арсенал» проиграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ростов» и другие матчи Результаты матчей 14-го тура молодежного первенства России.

ЦСКА обыграл «Арсенал» в первенстве молодежных команд «Арсенал» дома уступил ЦСКА (0:2) в 14-м туре молодежного первенства России.

Виталий Дьяков: Против «Ростова» болеть вообще не могу Защитник «Томи» Виталий Дьяков сообщил, что всегда переживает за свой бывший клуб.

Юрий Белоус: Бердыев? Должности вице-президента в штате «Ростова» вообще нет Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в клуб на должность вице-президента.

Мориц Бауэр: Не думаю, что Якин совсем уж плохо работал в «Спартаке» Защитник «Рубина» Мориц Бауэр высказался о работе тренера Мурата Якина в «Спартаке».

Мориц Бауэр: В Швейцарии Кержакова называли лисом из-за его хитрости Швейцарский защитник казанского «Рубина» Мориц Бауэр рассказал о встрече с Александром Кержаковым в чемпионате Швейцарии.

Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев возобновили тренировки с «Ростовом» Футболисты «Ростова», находившиеся в расположении сборной России, вернулись в клуб, который продолжает подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ против «Рубина».

Юрист: Обращение «Рубина» в СК РФ – способ давления на Азмуна перед матчем с «Ростовом» Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является форвард «Ростова» Сердар Азмун, прокомментировал обращение «Рубина» в СК РФ с просьбой выяснить обстоятельства перехода игрока в ростовский клуб.

Футболисты «Рубина» посетили в Казани школу-интернат Футболисты «Рубина» Тарас Бурлак и Юрий Нестеренко посетили казанскую школу-интернат №1.

Следствие начало проверку перехода Азмуна в «Ростов» Следственное управления СК России по республике Татарстан начало доследственную проверку по факту перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов», сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.

«Ростов» – «Бавария»: Самый дешевый билет стоит 2 тысячи Стали известны цены билетов на матч 5-го тура группового этапа между «Ростовом» и «Баварией».

«Ливерпуль» продолжает следить за Азмуном и планирует приобрести его в январе Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Бухаров тренируется в общей группе «Ростова» Нападающий «Ростова» Александр Бухаров тренируется со всеми футболистами донской команды.

Мориц Бауэр: В Европе есть стереотип, что все русские коммунисты и завтракают водкой Швейцарский защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от жизни в России.

Бригада Сергея Лапочкина рассудит «Спартак» и «Амкар» Определились судейские бригады, которые будут работать на матчах 14-го тура Российской футбольной лиги.

Эльмир Набиуллин: Думаю, мне бы подошел чемпионат Испании, интересно поиграть в Европе Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин рассказал о своих планах на будущее, отметив, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании.

«Марсель» интересуется Азмуном Нападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.

Папа Гуйе: Для меня честь играть за «Ростов» Защитник «Ростова» Папа Гуйе рассказал о том, как перешел в ростовский клуб.

«Ростов» начал подготовку к матчу с «Рубином» Футболисты «Ростова» собрались на своей базе после перерыва.