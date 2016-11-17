Хави Мартинес: Лам способен выступать на высоком уровне еще 5-6 лет, он все еще молод и свеж

Защитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес считает, что капитану его команды Филиппу Ламу не следует завершать профессиональную карьеру.



«Лам все еще молод и свеж. Не думаю, что он в ближайшее время завершит карьеру. Я просто не верю в это. На мой взгляд, Филипп способен выступать на высоком уровне еще 5-6 лет.

Мне удалось поиграть в одной команде с Арицом Адурисом, которому сейчас 35 лет и он играет на позиции форварда. Посмотрите на его статистику, он бегает, как мальчишка.



Каждый уважает Лама, начиная от президента «Баварии» и кончая спортивным директором. Даже журналисты относятся к нему с почтением. Лам очень ответственный парень. Не вижу причин, почему он не может стать спортивным директором», – цитирует игрока сборной Испании Goal.

Отметим, что 33-летний защитник принял решение завершить карьеру в сборной Германии после ЧМ-2014 в Бразилии.