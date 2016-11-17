Эдуард Хусаинов: Постараюсь поднять бокс на новую высоту

Новый президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов обозначил задачи, которые будет решать на посту, который ранее занимал с 2000 по 2007 годы.

«Вы мне сегодня оказали доверие, и я постараюсь его оправдать, (постараюсь) поднять наш бокс на новую высоту. Я приглашаю всех вас в свою команду, мы должны работать вместе. Буду делать все, чтобы консолидировать наши усилия. У нас нет врагов, мы все братья по оружию», – приводит «Р-Спорт» слова Хусаинова.

Напомним, в результате голосования Хусаинов получил 39 голосов. Также в выборах участвовали Евгений Муров и Леонид Котляр, а Сергей Данилов взял самоотвод.