Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал (мол)0 : 2ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Москва
Хоккей  Спартак- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Хусаинов: Постараюсь поднять бокс на новую высоту

Источник:  Р-СпортКомментарии

Новый президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов обозначил задачи, которые будет решать на посту, который ранее занимал с 2000 по 2007 годы.

«Вы мне сегодня оказали доверие, и я постараюсь его оправдать, (постараюсь) поднять наш бокс на новую высоту. Я приглашаю всех вас в свою команду, мы должны работать вместе. Буду делать все, чтобы консолидировать наши усилия. У нас нет врагов, мы все братья по оружию», – приводит «Р-Спорт» слова Хусаинова.

Напомним, в результате голосования Хусаинов получил 39 голосов. Также в выборах участвовали Евгений Муров и Леонид Котляр, а Сергей Данилов взял самоотвод.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса РоссииНа отчетно-выборной конференции Федерации бокса России сегодня президентом был избран Эдуард Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.Выборы президента Федерации бокса России отложены из-за заложенной бомбыНеизвестный сообщил о том, что бомба заложена в здании ОКР, где в настоящее время проходят выборы президента Федерации бокса России.Эдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемсяЭдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемсяВ понедельник в редакции «Советского спорта» прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы Федерации бокса России.Александр Лебзяк: Вернусь в сборную, если Федерацию бокса России возглавит ХусаиновБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал, при каких условиях может вернуться на свой прежний пост.Скончался известный советский теннисист Сергей ЛихачевВ Москве на 77-м году жизни умер известный советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР, член Зала российской теннисной славы Сергей Лихачев.Кафельников и Мыскина переизбраны вице-президентами ФТРБывшие теннисисты Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина переизбраны вице-президентами Федерации тенниса России (ФТР) на четыре года.Александр Лебзяк: Чиновники из нашей федерации – чужие в мире боксаЭкс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – об Олимпиаде в Рио.Александр Лебзяк: Федерация должна не мне, а своим сотрудникамЭкс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о долгах федерации.Александр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такойАлександр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такойВ редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференция кандидата на пост президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.Эдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьейЭдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьейВ редакции «Советского спорта» состоялась пресс-конференция кандидата на должность президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.Эдуард Хусаинов: У федерации не будет никаких проблем с долгамиКандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что в случае победы на выборах решит все финансовые проблемы организации.Александр Лебзяк: Исполком втихаря утвердил состав сборной России на ОИБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал о том, как проходил выбор состава команды на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Эдуард Хусаинов: На Олимпиаде не было ни одного руководителя федерации боксаКандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов рассказал об атмосфере в сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Вячеслав Яновский: Сегодня в Федерации работают непрофессионалы, которые не знают боксерской спецификиОлимпийский чемпион Вячеслав Яновский рассказал о проблемах управления в Федерации бокса России.Олег Саитов: Я хотел бы видеть на месте президента ФБР человека, который бы работал, а не декларировалДвукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бокса Сахалинской области Олег Саитов рассказал о том, кого бы он хотел видеть на посту президента Федерации бокса России.Виктор Рыбаков: К следующей Олимпиаде сборная России должна улучшить свой результатТрехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков поделился ожиданиями от выступлений сборной России по боксу в следующем олимпийском цикле.Виталий Мутко: Не пойму, что происходит в Федерации бокса РоссииМинистр спорта Виталий Мутко выразил озабоченность нынешней ситуацией в руководстве Федерации бокса России.Александр Лебзяк: Решение о моем увольнении принимают люди, не имеющие никакого отношения к боксуГлавный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк прокомментировал свое отстранение от должности.И.о. главного тренера сборной России: Нужно найти команду тренеровИсполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал о ближайших планах.Шамиль Тарпищев: Казахстан – это хороший жребийГлава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает хорошим результат жеребьевки раунда плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, по итогам которой россиянам в соперники досталась сборная Казахстана.

Эдуард Хусаинов
Эдуард Хусаиноввсе новости
Федерация бокса России
Федерация бокса России

Cпецпредложение