«Куньлунь» всухую обыграл «Кузню»
«Куньлунь» дома взял верх над новокузнецким «Металлургом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Олег Яшин, Чад Ро и Ярослав Альшевский.
Китайский клуб занимает на данный момент шестое место в Восточной конференции, сибиряки в ней по-прежнему на 15-й, последней строчке.
19 ноября «Куньлунь» примет «Сибирь», а «Металлург» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Нк - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Яшин (Виклунд), 8:05 (1:0). Ро (Яласваара, Коллинс), 51:54 (2:0).
Место и дата
17 ноября 15:00, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически