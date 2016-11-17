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Пинг-понг: кто поедет в Лондон?

Екатерина Князева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Более 100 спортсменов примут участие в лично-командном чемпионате России по пинг-понгу, который пройдет в московском спортивном комплексе «Чертаново» 19-20 ноября 2016 года.

Победители и призеры будут определены в номинациях: командные соревнования, личные, блиц, детский турнир и соревнования спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Общий призовой фонд чемпионата – 235 000 рублей.

Кроме призовых теннисисты борются за право представлять Россию на чемпионате мира по пинг-понгу, который состоится в Лондоне 28-29 января 2017 года. Наша страна получила право на три лицензии. Отметим, что Максим Шмырев, трехкратный чемпион мира в этом виде спорта, как финалист прошлогоднего ЧМ, имеет персональное приглашение в столицу Великобритании.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира там же в Лондоне пройдет квалификационный турнир, на котором будет разыграно еще несколько путевок на мировое первенство.

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