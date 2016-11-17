Александр Овечкин: Когда ты обыгрываешь обладателя Кубка Стэнли с таким счетом и доминируешь, это, конечно, успех.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:1).

«Было очень важно первым забить – забили в меньшинстве. Это был переломный момент. Звено Бэкстрема почувствовало игру, очень хорошо играло сегодня и вело команду за собой.

Мы забили несколько голов, из-за чего игра перевалилась на нашу сторону, и мы почувствовали совсем другой ритм, уверенность, такую расслабленность в хорошем смысле. Они везде начали удаляться, и мы этим воспользовались. Придал ли гол уверенность? О да, расслабился полностью (улыбается).

Мы не можем побеждать во всех матчах, также мы не можем проигрывать во всех играх. Такие матчи нужны, они раскрепощают ребят, позволяют поменять психологию. Когда ты обыгрываешь обладателя Кубка Стэнли с таким счетом и доминируешь, это, конечно, успех. После счета 4:0 у другой команды опускаются руки, а у нас, наоборот, поднялись. И мы просто дожимали их», – сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, Овечкина забил в этом матче свой восьмой гол в сезоне, что позволило ему сравняться с Фрэнком Маховличем, занимающим 32-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 978 (533+445) очков в 855 матчах в лиге.