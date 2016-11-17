Футболисты «Томи» написали письмо губернатору из-за долгов по зарплате

Игроки «Томи» написали письмо губернатору Томской области и президенту клуба Сергею Жвачкину. Футболисты недовольны тем, что клуб не рассчитался с ними по зарплате.

«Команда написала письмо губернатору, как к президенту клуба, потому что ситуация уже напрягает, есть неизвестность по финансированию, вообще нужна ли команда. Основной акцент ставится не на возвращении долгов - в первую очередь все хотят просто понять, нужна ли команда городу и области. Для этого они хотят встретиться с президентом клуба, чтобы он что-то прояснил.

Руководство пока организовывает тренировочный процесс, на игры отправляет, но финансирования нет. Можно сказать, живем в кредит за счет личных каких-то связей», - сказал спортивный директор клуба Игорь Кудряшов. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Томь» после 13 туров занимает 15-е место в чемпионате России. В активе команды восемь очков. Футболисты и персонал клуба не получают зарплату с июня.