Футболисты «Томи» написали письмо губернатору из-за долгов по зарплате
Игроки «Томи» написали
письмо губернатору Томской области и президенту клуба Сергею Жвачкину.
Футболисты недовольны тем, что клуб не рассчитался с ними по зарплате.
«Команда написала письмо губернатору, как к президенту клуба, потому что ситуация уже напрягает, есть неизвестность по финансированию, вообще нужна ли команда. Основной акцент ставится не на возвращении долгов - в первую очередь все хотят просто понять, нужна ли команда городу и области. Для этого они хотят встретиться с президентом клуба, чтобы он что-то прояснил.
Руководство пока организовывает тренировочный процесс, на игры отправляет, но финансирования нет. Можно сказать, живем в кредит за счет личных каких-то связей», - сказал спортивный директор клуба Игорь Кудряшов. Его слова приводит ТАСС.