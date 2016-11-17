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Фаустино Асприлья: Роналду негативно влияет на Хамеса, нельзя себя так вести со своими партнерами

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду негативно влияет на своего партнера по клубу Хамеса Родригеса.

«Посмотрите, как ведет себя Роанлду, когда ему не отдают пас. Он пытается всеми путями выразить свое негодование. Помню, как Хамес в матче с Аргентиной злостно посмотрел на своего партнера. Не знаю, почему это случилось. Возможно, они друг друга не поняли.

Конечно, я понимаю, когда вы вступаете в конфликт с соперником, но с товарищами по сборной так нельзя себя вести. В другой команде Хамес за такое поведение получил бы пощечину. По крайней мере, в той сборной Колумбии, за которую играл я. Он ведет себя, как Роналду, который делает подобное в каждой игре», - цитирует Асприлью Goal.




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