На eSPORTconf Russia выступит руководитель Esport-отдела игрового телеканала и портала Gamanoid

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Сергей Великанов – руководитель Esport-отдела игрового телеканала и портала Gamanoid.



Спикер раскроет тему: «Создание универсальной eSport-платформы как инструмента для работы всех участников сообщества».



Сергей Великанов также широко известен как организатор первого всероссийского фестиваля Gamanoid Cybersport Festival 2015 c призовым фондом в 1 000 000 рублей. В киберспорте с 2002 года. Прошел путь от рядового игрока до управляющего крупнейшим интернет-центром в Волгограде, который существует уже более 10 лет.



С 2004-го по 2012 год работал в Федерации компьютерного спорта РФ как организатор киберспортивных мероприятий в Волгоградской области. Основатель и председатель молодежной общественной организации «Антарес», занимающейся поддержкой и развитием киберспорта в Волгоградской области.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.