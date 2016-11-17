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На eSPORTconf Russia выступит руководитель Esport-отдела игрового телеканала и портала Gamanoid

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В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Сергей Великанов – руководитель Esport-отдела игрового телеканала и портала Gamanoid.

Спикер раскроет тему: «Создание универсальной eSport-платформы как инструмента для работы всех участников сообщества».

Сергей Великанов также широко известен как организатор первого всероссийского фестиваля Gamanoid Cybersport Festival 2015 c призовым фондом в 1 000 000 рублей. В киберспорте с 2002 года. Прошел путь от рядового игрока до управляющего крупнейшим интернет-центром в Волгограде, который существует уже более 10 лет.

С 2004-го по 2012 год работал в Федерации компьютерного спорта  РФ как организатор киберспортивных мероприятий в Волгоградской области. Основатель и председатель молодежной общественной организации «Антарес», занимающейся поддержкой и развитием киберспорта в Волгоградской области.

Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.

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