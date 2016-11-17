Билл Дэйли: Получили информацию от ИИХФ и федераций Канады и США

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о переговорах по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Встреча прошла так, как я и рассчитывал. Мы получили информацию от ИИХФ и от представителей федераций. Мы задали много вопросов. Нам всем предстоит серьезно поработать перед тем, как предпринимать следующие шаги и, как сказал Дон (Фер, исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ – НХЛ ПА), мы все постоянно на связи и я полагаю, что будем находиться на связи в дальнейшем», – приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Напомним, встреча представителей НХЛ, профсоюза игроков, ИИХФ, Hockey Canada и USA Hockey началась утром и завершилась во второй половине дня.

Напомним, ранее переговоры МОК с НХЛ зашли в тупик из-за того, что МОК отказывался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков НХЛ, как это было во время предыдущих Олимпийских игр.

Но позднее президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что деньги на оплату страховки и транспорта будут найдены.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 28 февраля 2018 года.