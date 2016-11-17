Милевский хочет отсудить у киевского «Динамо» 1,4 млн долларов
Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, выступающий за «Тосно», намерен добиться выплаты
1,4 миллиона долларов долга по зарплате от своего бывшего клуба, сообщает
Tribuna.com со ссылкой на источники в ФФУ.
Также, по информации источника, в список подавших жалобы в ФФУ вошли Мирон Маркевич и Артем Федецкий – бывшие главный тренер и защитник «Днепра», требующие от днепропетровского клуба 1,7 и 1 млн долларов соответственно.
Напомним, вместе с «Динамо», за который
Милевский выступал с 2002 по 2013 год, он трижды становился чемпионом Украины
(2003/04, 2006/07, 2008/09), четыре раза побеждал в Кубке (2002/03, 2004/05,
2005/06. 2006/07) и три – в Суперкубке страны (2006, 2009, 2011).
1
сентября 2016 года 31-летний нападающий перешел в «Тосно». В составе клуба из
Ленинградской области Милевский принял участие в шести матчах, проведя на поле
130 минут.
Маркевич в настоящее время безработный, Федецкий выступает в
бундеслиге за «Дармштадт».