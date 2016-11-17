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Милевский хочет отсудить у киевского «Динамо» 1,4 млн долларов

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, выступающий за «Тосно», намерен добиться выплаты 1,4 миллиона долларов долга по зарплате от своего бывшего клуба, сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники в ФФУ.

Также, по информации источника, в список подавших жалобы в ФФУ вошли Мирон Маркевич и Артем Федецкий – бывшие главный тренер и защитник «Днепра», требующие от днепропетровского клуба 1,7 и 1 млн долларов соответственно.

Напомним, вместе с «Динамо», за который Милевский выступал с 2002 по 2013 год, он трижды становился чемпионом Украины (2003/04, 2006/07, 2008/09), четыре раза побеждал в Кубке (2002/03, 2004/05, 2005/06. 2006/07) и три – в Суперкубке страны (2006, 2009, 2011).

1 сентября 2016 года 31-летний нападающий перешел в «Тосно». В составе клуба из Ленинградской области Милевский принял участие в шести матчах, проведя на поле 130 минут.

Маркевич в настоящее время безработный, Федецкий выступает в бундеслиге за «Дармштадт». 

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