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Рене Фазель: Переговоры с НХЛ? Я думал, что будет легче

Источник:  NHLКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Прогресс не очень большой, но мы движемся. Я очень стараюсь, посмотрим. Все очень непросто. Я думал, что будет легче, но я по-прежнему уверен.

Я должен сделать свою домашнюю работу. Есть несколько вопросов, которыми мы должны заняться. Мы сделаем все возможное, чтобы это стало возможным», – приводит слова Фазеля официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее переговоры МОК с НХЛ зашли в тупик  из-за того, что МОК отказывался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков НХЛ, как это было во время предыдущих Олимпийских игр.

Но позднее президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что деньги на оплату страховки и транспорта будут найдены.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 28 февраля 2018 года.

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