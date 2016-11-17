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Юрий Белоус: Смородская била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко, а что вы сделали?»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал о сотрудничестве с экс-президентом клуба Ольгой Смородской. Он рассказал, о том, как строилась работа в структуре клуба.

– В «Локомотиве» как выстраивалась трансферная работа, и какую роль в ней играл Кирилл Котов?
– Он приходил в клуб, когда уходил я. Был человеком без опыта и знаний, чтобы в дальнейшем стать спортивным директором. Видимо, по родственным принципам. Когда я пришел, в клубе шло разрушение. Для Ольги Юрьевны главной задачей было – выгнать людей Семина. Она била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?».

Я ей пытался что-то объяснять перед покупкой Ибричича. Мы его смотрели уже, он был очень медленным и не годился. Показывал отчеты селекционной службы, передал разговор с одним серьезным агентом. Тот мне позвонил и сказал: «Юрий, что вы творите? Он стоит не больше 500 тысяч евро, а вы хотите заплатить пять миллионов». Через короткое время она объявила, что мы с ней не сработаемся, – цитирует Белоуса «БИЗНЕС Online».

Напомним, что ранее Белоус также работал в «Москве» и «Ростове».  В 2010 году Семин был уволен с поста главного тренера «Локомотива», после чего заявил, что у Ольги Смородской конфликт с футболом.

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