Павел Колобков: В апреле планируем провести тестовые мероприятия на стадионе в Петербурге
Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о строительстве стадиона в Петербурге.
- Стадион на Крестовском - один из самых грандиозных спортивных объектов, мы планируем уже в апреле провести первые тестовые мероприятия на нем, - приводит слова Колобкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, стадион на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
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